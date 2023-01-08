Пушков заявил, что действия Франции могут втянуть НАТО в войну с Россией

Российский сенатор Алексей Пушков, слова которого цитирует агентство РИА Новости, заявил, что решение Эммануэля Макрона о передаче Киеву колесных танков AMX-10 RC может втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией.

"Решение президента Франции Эммануэля Макрона передать Украине танки AMX-10RC не изменит ход спецоперации, но может втянуть НАТО в прямой конфликт с Россией", — заявил сенатор Алексей Пушков, слова которого приводит РИА Новости.

Напомним, в ходе телефонного разговора президент Франции заверил своего украинского коллегу, что хочет усилить военную помощь Украине, борющейся с российским вторжением. Поэтому Елисейский дворец дал согласие на поставку Киеву машин AMX-10 RC.

Размер и дата поставки пока не определены. Деталями передачи машин будут заниматься министерства обороны обеих стран.

Агентство AFP цитирует экспертов, которые поясняют, что AMX-10 RC — это машины на колесах, а не на гусеницах, поэтому они "очень мобильные" и подчеркивают, что "они старые, но мощные.

Это поворот в оборонной политике Франции. Еще в октябре прошлого года отраслевой портал defence24.pl напомнил, что президент Эммануэль Макрон неоднократно заявлял, что никакие самолеты и танки Украине никогда не будут поставлены, поскольку Париж не намерен вступать в состояние войны с Россией. Безусловно, отчасти это было продиктовано статусом Франции как ядерной сверхдержавы. В ее арсенале 300 ядерных боеголовок.