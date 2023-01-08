Зуевская и Старобешевская ТЭС повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ

В ДНР сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС, могут быть пострадавшие.

8 января российское информационное агентство ТАСС сообщило о том, что силы противовоздушной обороны армии России сбили украинскую ракету, выпущенную из ОТРК «Точка-У» по городу Зугрэс в ДНР, в результате чего Зуевская ТЭС повреждена.

Помимо прочего, администрация Старобешевского района сообщила ТАСС о том, что повреждения зафиксированы на территории Старобешевской ТЭС в поселке Новый Свет ДНР, которую Вооружённые силы Украины обстреляли из американской реактивной системы залпового огня HIMARS, под завалами могут находиться два человека.