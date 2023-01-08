Экс-главы Госдепа и Пентагона Райс и Гейтс: Россия не отдаст Украине свои новые регионы

Экс-главы Госдепа США и Пентагона Кондолиза Райс и Роберт Гейтс заявили, что Россия не вернёт Украине четыре региона, которые вошли в состав РФ после проведения соответствующих референдумов.

8 января бывший госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-глава Пентагона Роберт Гейтс в совместной колонке для американской газеты The Washington Post выразили свою уверенность в том, что Россия «не сможет уступить» Украине ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области.

Райс и Гейтс считают, что новые регионы нужны России для того, чтобы «взять оставшуюся часть украинского побережья Черного моря, контролировать весь Донбасс, а затем двигаться на запад».