Российские войска в ходе спецоперации по защите Донбасса применили против украинской армии самый мощный в мире самоходный миномёт 2С4 «Тюльпан».

8 января информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что военнослужащие армии России в зоне проведения спецоперации нанесли высокоточный удар по одной из военных частей Вооружённых сил Украины самым мощным в мире самоходным самоходный миномётом 2С4 «Тюльпан», разработанном на Уральском заводе транспортного машиностроения.

Отмечается, что в результате нанесённого российскими войсками огневого поражения 240-миллиметровыми снарядами фортификационные сооружения украинской стороны уничтожены.