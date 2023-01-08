Настя Ивлеева уехала в Америку, где ее назвали бомжом

Пользователи Сети считают, что у блогера роман с 30-летним режиссером Александром Молочниковым, который эмигрировал в США.

31-летняя блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева уехала из России. В соцсетях звезда активно выставляет фото из США и подписывает их «love love love», сообщает Рrozvezd.

Подписчики впечатлены контрастами. «Настя выглядит как бомж на одном фото, а как леди на другом», - пишут фанаты.

Телеведущая ответила на это, что ей кажется, что "это базовые состояния по жизни любой женщины".

Между тем телеведущая активно ищет себе жениха в шоу «Сердце Ивлеевой» на телеканале «Пятница». В Сети поговаривают о романе блогера с 30-летним режиссером Александром Молочниковым. Именно он недавно снял звезду в главной роли в нашумевшей ленте «Монастырь».

Александр, как и Анастасия, в разводе. В прошлом году режиссер расстался с законной женой Екатериной Варнавой, с которой пробыл в браке несколько месяцев. Есть ли у пары шансы на семейный союз, покажет время.