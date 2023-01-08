Гладков: ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка в Белгородской области

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что бойцы обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

В воскресенье днём, 8 января 2023 года, губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков в своём официальном Telegram-канале сообщил о том, что бойцы Вооружённых сил Украины обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

Гладков уточнил, что в результате «прилётов» со стороны ВСУ повреждена кровля ангара для выращивания птицы, жертв и пострадавших среди мирных жителей Новой Таволжанки нет.