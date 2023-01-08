Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: конфликт в Мексике является угрозой для США

APS
2023-01-08 14:04

Бывший советника главы Пентагона Дуглас Макгрегор и телеведущий Fox News Такер Карлсон считают, что конфликт в Мексике является реальной угрозой для США.

Карлсон отметил, что в Мексике началась война, которая затронет американцев. 

Дуглас Макгрегор заявил, что вместо решения этой непростой ситуации американские власти подпитывают украинский конфликт.

Беспорядки в Мексике начались после задержания сына наркобарона Хоакина Гусмана «Коротышки».

Опубликовано: Светлана Репина







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