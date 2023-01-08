Брижит Макрон предлагала воссоздать шпиль Нотр-Дама в виде фаллоса

Но Национальное собрание постановило, что реставрация должна «сохранять исторический, художественный, архитектурный интерес памятника».

Пожар Нотр-Дама в 2019-м году потряс всю Францию и мировое сообщество. Конкурс на реконструкцию пострадавшего собора вызвал очень жаркие споры. Одни предлагали вернуть 850-летнему зданию аутентичный вид, другие — сделать его более современным.

Модернизировать культовое здание предлагала и первая леди страны Франции, однако ее представления о прекрасном не нашли поддержки. Бывший министр культуры страны Розелин Бачело рассказала, что ее впечатлили рискованные планы Макрон относительно главной достопримечательности Парижа.

«Брижит Макрон показала проект, увенчанный своего рода эрегированным фаллосом, его основание было окружено золотыми шариками», — цитирует слова Бачело Daily Mail.

Бачело, которую президент Франции уволил в прошлом году, отвергла и иные модернистские предложения - к примеру, крышу из углеродного волокна с покрытием из сусального золота и возведенной на ней теплице.

Национальное собрание в итоге постановило: реставрация должна «сохранить исторический, художественный, архитектурный интерес памятника». Завершить реставрацию собора Нотр-Дам планируют к следующему году, а к декабрю 2024 года открыть для публики.