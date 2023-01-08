МО РФ: российские войска провели операцию возмездия за удар ВСУ по Макеевке

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска провели операцию возмездия за нанесённый ВСУ в новогоднюю ночь удар по Макеевке в результате которого погибли 89 солдат армии России.

В воскресенье, 8 января 2023 года, официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга ведомства сообщил о том, что в ответ на удар Вооружённых сил Украины по пункту временной дислокации российской армии в городе Макеевка ДНР реализована операция возмездия.

Конашенков уточнил, что российские войска нанесли массированный ракетный удар по пунктам временной дислокации подразделений ВСУ в городе Краматорск ДНР, уничтожив более 600 украинских бойцов.