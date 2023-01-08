Экс-офицер американской разведки Риттер: у главы ВСУ Залужного практически не осталось военной техники
2023-01-08 16:40
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что в украинской армии наблюдается критическая нехватка военной техники.
По мнению Риттера, на это указывают заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о необходимости БМП и танков.
Риттер отмечает, что Залужному необходимо восстановить потенциал, тем более что с приходом холодов преимущество российских военных стало очевидным.
Он также сказал, что доставка солдат ВСУ на укрепленных внедорожниках не годится для современных мобильных столкновений.
Опубликовано: Светлана Репина