Минобороны РФ сообщило об операции возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке

Минобороны России сообщает о проведении операции возмездия в ответ на удар украинских военных по пункту дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке.

В ведомстве уточняют, что российские военнослужащие нанесли удар по двум общежитиям в Краматорске.

По данным Минобороны, в них находилось около 1300 украинских военных, из которых уничтожено более 600.

ВСУ нанесли удар по Макеевке 1 января 2023 года. В результате обстрела погибли 89 российских военных.