Минобороны РФ сообщило об операции возмездия в ответ на удар ВСУ по Макеевке
2023-01-08 17:40
Минобороны России сообщает о проведении операции возмездия в ответ на удар украинских военных по пункту дислокации военнослужащих ВС РФ в Макеевке.
В ведомстве уточняют, что российские военнослужащие нанесли удар по двум общежитиям в Краматорске.
По данным Минобороны, в них находилось около 1300 украинских военных, из которых уничтожено более 600.
ВСУ нанесли удар по Макеевке 1 января 2023 года. В результате обстрела погибли 89 российских военных.
Опубликовано: Светлана Репина