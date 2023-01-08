Автостат: среди лидеров российского авторынка оказалось пять китайских брендов

Агентство «Автостат» сообщает, что в число лидеров российского авторынка вошли пять китайских брендов.

Так, бренд Chery продал 2367 машин за 2022 год, Haval – 1467 авто, Geely – 1099 единиц, а Exeed – 648.

В рейтинге впервые оказалась марка Omoda с 349 проданными автомобилями. Всего на китайские авто пришлось 39% рынка.

Лидирующее место занимает российский бренд Lada с 4813 проданными автомобилями. В ТОП-5 вошел также бренд Kia , продавший 933 автомобиля.