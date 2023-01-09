Храбрая женщина создала первый флаг Судана после инцидента с белым платком

Шарира Макки ас-Суфи сделала это в непростые времена, когда женщинам было запрещено выходить в общественные места и работать.

Она родилась в 1928 году и умерла в 2021. Ее отец был шариатским судьей, который поддерживал идею женского образования.

Именно благодаря ему Шарира закончила учебу и смогла стать художником и учителем.

Заслуга этой удивительной женщины состоит в создании первого флага ее страны в 1955 году.

А создала она его под впечатлением от одной грустной истории.

Она увидела, как первый президент Судана вместо флага положил перед собой белый носовой платок во время участия в Индонезийской конференции в апреле 1955 года. В это же время главы 29 других государств вывешивали свои национальные флаги.

Это случилось сразу после обретения Суданом независимости, за восемь лет до ее официального провозглашения.

Именно в этот момент Шарира Макки ас-Суфи решила создать флаг Судана.

Для его дизайна она выбрала три цвета: зеленый - символ сельского хозяйства, основного занятия народа страны; желтый, символизирующий пустыню; синий - символ воды и реки Нил.

В тот период женщинам было запрещено выезжать из страны, поэтому свою идею флага Шарира Макки ас-Суфи передала в конверте вместе со своим братом Хасаном Макки.

Свое имя она при этом не раскрыла, указав только цвета флага.

Суданский парламент одобрил эту идею и принял решение поднять этот флаг в день провозглашения независимости страны.

Утром первого января 1956 года лидеры страны подняли флаг на мачте Республиканского дворца во время торжественной церемонии, на которой официально объявили об окончании эпохи английской колонизации в стране.

Через 14 лет он был заменен на современный флаг Судана, состоящий из 4 цветов.