ТАСС: Бойцы ВСУ массово бегут из Соледара
2023-01-09 11:08
Российские источники сообщают о бегстве украинских подразделений из Соледара.
Российское информационное агентство ТАСС сообщает о том, что бойцы Вооруженных сил Украины массово бегут из населенного пункта Соледар.
"В Соледаре отмечается массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки", - говорится в сообщении источника.
При этом вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре и Бахмуте идут тяжелейшие и кровопролитные бои.
Также он заявил, что в эти районы руководством Вооруженных сил Украины направлены подкрепления.
Опубликовано: Николай Скира