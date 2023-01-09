ТАСС: Бойцы ВСУ массово бегут из Соледара

Российские источники сообщают о бегстве украинских подразделений из Соледара.

Российское информационное агентство ТАСС сообщает о том, что бойцы Вооруженных сил Украины массово бегут из населенного пункта Соледар.

"В Соледаре отмечается массовое бегство военнослужащих ВСУ из городской застройки", - говорится в сообщении источника.

При этом вчера президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в Соледаре и Бахмуте идут тяжелейшие и кровопролитные бои.

Также он заявил, что в эти районы руководством Вооруженных сил Украины направлены подкрепления.