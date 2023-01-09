Бастрыкин распорядился возбудить уголовное дело против Артура Смольянинова за антироссийские высказывания

Эта информация опубликована в официальном телеграм-канале Следственного комитета Российской Федерации.

Как говорится в сообщении, председатель Следственного комитета РФ Александр Иванович Бастрыкин приказал возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова.

Несколькими днями ранее артист в интервью одному из запрещенных в России изданий позволил себе жесткие высказывания в адрес России. В частности, он заявил, что если бы он и принимал участие в украинском конфликте, то исключительно на стороне Киева. Также Смольянинов добавил, что ему «наплевать» на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

После этого думский депутат Султан Хамзаев заявил журналистам, что намерен официально обратиться в Следственный комитет с просьбой возбудить против актера Смольянинова уголовное дело. Вероятно, распоряжение главы данного ведомства Александра Бастрыкина является результатом данного обращения.