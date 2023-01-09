Фильм мечты: чтобы его снять, в США продюсер ограбил банк

В целом американский продюсер Нако Браун больше знаменит не кинофильмами, а своими преступлениями.

Примечательно, что разбойник буквально за несколько дней до ограбления вышел из тюрьмы, где отбывал срок за другие преступления.

В целом американский продюсер Нако Браун больше знаменит не кинофильмами, а своими преступлениями, сообщает Рамблер. За ним числятся и другие нападения на банк: ограбить их, чтобы найти средства для "фильма мечты", он пытался и раньше.

Тогда Нико был пойман и помещен в тюрьму, однако выводов при этом не сделал. Но и мечта никуда не делась. Как только он вышел на свободу, сразу стал искать средства на производство кино и даже начал снимать.

Но - увы! - средства закончились, и раздобыть деньги Нико решил привычным для себя способом. Он надел маску и написал записку с угрозой, а затем ворвался в банк во Флориде и потребовал деньги.

Таким образом получилось раздобыть около 5 тысяч долларов, и Браун отправился готовиться к продолжению съемок. Но буквально через час его задержала полиция.

Теперь 53-летнему продюсеру грозит срок длиною в 20 лет.