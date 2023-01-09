Филипоненко: бойцы ВСУ массово бегут из Соледара от наступающих солдат РФ

Сотрудник народной милиции ЛНР Иван Филипоненко утверждает, что украинские войска начали покидать Соледар.

Днём понедельника сотрудник милиции Луганской Народной республики Иван Филипоненко дал интервью российскому информагентству ТАСС, где сообщил, что бойцы армии Донбасса фиксируют массовое отступление солдат вооружённых сил Украины из Соледара, которые покидают черту города из-за наступления российских военных.

По данным главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в настоящий момент войска России ведут ожесточённые бои с ВСУ за здание городской администрации Соледара.