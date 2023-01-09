СК: бойцы ВСУ пытали пленных солдат России, выбивая зубы и лишая еды

В Следственном комитете России рассказали о новых фактах пыток российских военных со стороны украинских солдат.

Пресс-служба Следственного комитета России уведомляет, что у недавно вернувшихся из украинского плена российских солдат обнаружены следы пыток: некоторым из военнопленных ломали пальцы, били резиновой дубинкой по лицу, применяли электрошок, выбивали зубы и угрожали убийством.

Также вернувшиеся из плена ВСУ утверждают, что многих из россиян лишали еды и сна, допрашивая в течение десяти суток подряд, что сопровождалось побоями.