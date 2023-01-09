Yahoo News Japan: отношения между Зеленским и ВСУ стремительно ухудшаются
Издание Yahoo News Japan сообщило об ухудшении отношений между Владимиром Зеленским и украинскими войсками.
Журналист газеты Yahoo News Japan Акихиро Матоба утверждает, что Владимир Зеленский начал утрачивать власть и авторитет в Украине, а его отношения с командованием национальной армии стремительно ухудшаются из-за отсутствия успехов на поле боя и противоречивым приказам действующего президента.
По мнению Матобы, поставки западных вооружений Киеву не спасут его от поражения, ведь в скором времени благодаря политике Зеленского не останется тех, кто будет держать его в руках.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья
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