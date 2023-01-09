ВКС России уничтожили самолёты ВСУ Су-25, МиГ-29 и вертолет Ми-8 за сутки

Пресс-служба Министерства обороны России сообщила о ликвидации украинской военно-воздушной техники в зоне спецоперации.

9 января генерал-лейтенант вооружённых сил России Игорь Конашенков провёл дневной брифинг Минобороны РФ, в рамках которого рассказал, что российские истребители нанесли огневое поражение украинским боевым самолётом МиГ-29 и Су-25, также уничтожив вертолёт ВСУ Ми-8 всего за стуки ведения специальной военной операции.

По данным Конашенкова, ликвидированная техника вооружённых сил Украины в момент уничтожения временно дислоцировалась в Донецкой Народной республике.