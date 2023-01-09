Блащак: на востоке Польши формируется новая пехотная дивизия

Глава Минобороны Польши Мариуш Блащак поделился информацией о создании новой пехотной дивизии в стране.

Вечером 9 января лидер польского Министерства обороны Мариуш Блащак сообщил, что на востоке Польши будет создана Первая дивизия пехоты Легионов, которая станет пятым по счёту тактическим воинским подразделением государства.

По данным Блащака, новая дивизия будет состоять из четырёх бригад и четырёх батальонов, оснащённых американскими танками Abrams и танками K-2 южнокорейского производства. Также Мариуш Блащак отметил, что на балансе Первой дивизии пехоты Легинов Польшу будут стаять отечественные гаубицы Krab.