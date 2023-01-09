Дандыкин: попытка ВСУ формировать Днепр станет «ледовой мясорубкой»

Российский военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что украинские войска не смогут форсировать Днепр в условиях зимы.

По мнению военного аналитика Василия Дандыкина, план вооружённых сил Украины форсировать реку Днепр для дальнейшего наступления на позиции российских военных является заведомо самоубийсвтенным и приведёт к большим потерям в рядах ВСУ.

Дандыкин отметил, что для успешного перехода через Днепр украинским войскам необходимо не менее тысячи военных, оданко на той стороны реки их ожидают хорошо обученные российские солдаты, которые готовы отражать любые атаки, превратив попытку наступления армии Украины в "ледовую мясорубку" на Днепре.