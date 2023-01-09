Два человека погибли при крушении самолёта Ан-2 в НАО, ещё 10 пострадали

СК РФ сообщил, что в результате крушения самолёта Ан-2 в Ненецком автономном округе погибли два человека, ещё 10 пострадали.

9 января пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в официальном Telegram-канале сообщила о том, что жертвами жёсткой посадки самолёта Ан-2 в окрестностях посёлка Каратайка в Ненецком автономном округе стали 2 человека, ещё десять получили ранения различной степени тяжести.

Отмечается, что на месте крушения самолёта работают следователи и криминалисты, проводится осмотр, назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, оказывается психологическая помощь, а также устанавливаются все условия и причины данного инцидента.