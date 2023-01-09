ФСБ задержала россиянина в Брянской области при попытке вступить в ВСУ
2023-01-09 18:28
Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали гражданина РФ при попытке уехать в Украину.
9 января пресс-служба ФСБ России сообщила, что агенты ведомства произвели задержание российского гражданина, который пытался пересечь границу Брянской области для поездки в Украину. Известно, что задержанный намеревался принять участие в боевых действиях на стороне украинских военных.
Характерно, что в течение прошлого года мужчина также неоднократно предпринимал попытки уехать в Украину с территории Беларуси, преследуя аналогичные цели.
Опубликовано: Ткачёв Андрей