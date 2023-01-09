Вольф: просьба Зеленского о новом оружие свидетельствует о проигрыше ВСУ

Американский профессор Ричард Вольф выразил уверенность, что Владимир Зеленский невольно раскрыл сведения о бедственном поражении украинской армии на поле боя.

В понедельник учёный-экономист из США Ричард Вольф опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где сообщил, что недавнее обращение Владимира Зеленского к западным лидерам с просьбой поставить новые вооружения и боеприпасы Киева говорят о том, что украинская армия начала терпеть поражение в ходе российской спецоперации.

По мнению Вольфа, если бы ВСУ не проигрывали, Зеленский не стал бы просить Соединённые Штаты и НАТО о новых поставках оружия после только что объявленного Вашингтоном пакета военной помощи Украине.