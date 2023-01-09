Посол Украины Пристайко: Запад поставляет Киеву подлежащее утилизации оружие

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что выделяемые Западом пакеты военной помощи Киеву включают в себя подлежащее утилизации оружие.

9 января Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью американскому журналу Newsweek заявил о том, что большая часть оружия, которое коллективный Запад поставляет киевскому режиму, подлежит утилизации.

Пристайко отметил, что Украина рада, что ей поставляют вооружение с истёкшим сроком годности ввиду нынешней ситуации в Вооружённых силах Украины, рискующих столкнуться с дефицитом живой силы, оружия и боеприпасов.