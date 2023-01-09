Baltnews: МВД Латвии приостановит закон «О репатриации» из-за россиян
2023-01-09 19:09
В латвийском Министерства внутренних дел анонсировали приостановку действия закона о репатриации начиная с 10 января.
Вечером понедельника информационное агентство Baltnews со ссылкой на МВД Латвии сообщило, что с завтрашнего дня МВД страны приостановит действие законопроекта "О репатриации", поскольку латвийские россияне всё чаще просят предоставить им вид на жительство, апеллируя к данному закону.
Примечательно, что в прошлом году доля россиян среди репатриантов на территории Латвии превысила 81 процент и продолжает расти без тенденции к снижению.
Опубликовано: Ткачёв Андрей