Baltnews: МВД Латвии приостановит закон «О репатриации» из-за россиян

В латвийском Министерства внутренних дел анонсировали приостановку действия закона о репатриации начиная с 10 января.

Вечером понедельника информационное агентство Baltnews со ссылкой на МВД Латвии сообщило, что с завтрашнего дня МВД страны приостановит действие законопроекта "О репатриации", поскольку латвийские россияне всё чаще просят предоставить им вид на жительство, апеллируя к данному закону.

Примечательно, что в прошлом году доля россиян среди репатриантов на территории Латвии превысила 81 процент и продолжает расти без тенденции к снижению.