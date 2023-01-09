Минобороны Украины: армия России ведёт жёсткий штурм Соледара

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр утверждает, что в настоящий момент Соледар штурмуется российскими войсками.

9 января замглавы Министерства обороны Украины Анна Маляр публично заявила, что вооружённые силы России успешно произвели перегруппировку армии, восполнив потери за счёт частичной мобилизации в стране. Также Маляр отметила, что Минобороны РФ перебросило дополнительные штурмовые группы в зону проведения спецоперации.

По данным Анны Маляр, прямо в эти минуты российские войска осуществляют жёсткий штрум города Соледар, расположенного в Донецкой Народной республике.