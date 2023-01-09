Офицер ВСУ Березовец заявил о тяжёлой ситуации для украинских войск в Соледаре

Офицер ВСУ Тарас Березовец заявил, что на данный момент наиболее тяжёлая ситуация для украинских войск наблюдается в городе Соледар ДНР.

9 января политолог и офицер Вооружённых сил Украины Тарас Березовец в своём официальном Telegram-канале заявил о тяжёлом положении подразделений украинский войск в Соледаре.

Березовец уточнил, что военнослужащие армии России в направлении Соледара «атакуют малыми группами, как правило, до 8 человек, вооруженных стрелковым, РПГ и “Шмелями”».