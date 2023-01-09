Маляр: российские войска начали мощный штурм города Соледар в ДНР

Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что российские войска начали мощный штурм города Соледар в ДНР, задействовав «лучшие резервы вагнеровцев».

9 января заместитель главы Министерства обороны Украины Анна Маляр в своём официальном Telegram-канале сообщила о том, что служащие Вооружённых сил России начали мощных штурм Соледара.

Маляр утверждает, что для наступления российская сторона задействовала «штурмовые группы, сформированные из лучших резервов вагнеровцев», массированно применяя для освобождения города от ВСУ артиллерию, системы залпового огня и миномёты.