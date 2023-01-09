Пентагон: США не видят намерений Беларуси вступать в конфликт на Украине

Представитель Пентагона заявил, что США не видят намерений Беларуси вступать в конфликт на Украине на фоне лётно-тактических учений с Россией.

9 января информационное агентство «РИА Новости», со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны Соединённых Штатов, сообщило о том, что Вашингтон не видит намерений Минска стать одной из сторон украинского конфликта.

Неназванный представитель Пентагона отметил, что предстоящие совместные лётно-тактические учения Беларуси и России, которые пройдут с 16 января по 1 февраля на территории всех белорусских аэродромов и полигонов ВВС и войск ПВО, не свидетельствуют о желании Минска вступить в конфликт на Украине.