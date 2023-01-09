Пентагон: Беларусь не готовится участвовать в спецоперации на Украине

Пресс-служба американского Пентагона опровергла слухи о подготовке Минска к участию в российской спецоперации.

9 января Министерство обороны Соединённых Штатов опубликовало пресс-релиз, в котором сообщило, что американская разведка не регистрирует признаков, указывающих на возможную подготовку вооружённых сил Беларуси к участию российской спецоперации на территории Украины.

Также в Пентагоне отметили, что Вашингтону известно о намерениях Москвы и Минска провести совместные военные учения в Беларуси, однако они не направлены против украинского государства.