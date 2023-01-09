AFP: Евросоюз и НАТО планируют активизировать сотрудничество в оборонной сфере
2023-01-09 23:05
AFP сообщает, что Евросоюз и НАТО намерены активизировать сотрудничество в оборонной сфере.
Стороны сделали совместное заявление о том, что партнерство будет выведено на более высокий уровень.
Они также заявили, что будут мобилизованы все военные, политически и экономические общие инструменты.
10 января соответствующий документ планируют подписать генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель.
Опубликовано: Светлана Репина