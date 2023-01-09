Прайс: Госдеп США предупредил Китай о последствиях помощи России

Сотрудник американского Госдепартамента Нед Прайс утверждает, что администрация Вашингтона уведомила Пекин о возможных последствиях поддержки Москвы в условиях западных санкций.

Во вторник представитель Госдепа США Нед Прайс публично заявил, что в ходе встречи Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином на балийском саммите "Большой двадцатки" в декабре американский президент сообщил коллеге из Китая о том, что Пекин заплатит высокую цену в случае оказания любой помощи российским властям.

По данным Прайс, Китай будет вынужден столкнуться с негативными последствиями, если поможет России в обходе санкционных мер Запада или окажет поддержку в оборонной сфере.