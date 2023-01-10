WarGonzo: российские военные захватили польский беспилотник FlyEye на Луганском направлении
2023-01-10 01:58
Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале пишет, что на Луганском направлении российские военнослужащие захватили польский беспилотник FlyEye.
По его словам, это новый разведывательный БПЛА, который поступил на вооружение армии Польши в 2010 году.
На Донбассе беспилотные летательные аппараты такого типа используются с 2016 года.
Масса беспилотника составляет 11 кг, максимальная дальность его полета – 50 км, а запуск производится с руки.
Опубликовано: Светлана Репина