WarGonzo: российские военные захватили польский беспилотник FlyEye на Луганском направлении

Военный корреспондент Семен Пегов в своем Telegram-канале пишет, что на Луганском направлении российские военнослужащие захватили польский беспилотник FlyEye.

По его словам, это новый разведывательный БПЛА, который поступил на вооружение армии Польши в 2010 году.

На Донбассе беспилотные летательные аппараты такого типа используются с 2016 года.

Масса беспилотника составляет 11 кг, максимальная дальность его полета – 50 км, а запуск производится с руки.