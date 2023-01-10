Жаир Болсонару госпитализирован в США из-за спайки кишечника

APS
2023-01-10 06:37

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил в понедельник, 9 января, что он был госпитализирован в Орландо из-за «спайки» кишечника.

«Вчера у меня была новая схватка», — сообщил в Твиттер экс-лидер ультраправых, покинувший Бразилию за два дня до окончания своего мандата 31 декабря. 

Жаира Болсонару несколько раз беспокоили боли в животе после того, как он получил ножевое ранение в сентябре 2018 года в разгар президентской избирательной кампании. 

После ранения он чудом избежал смерти. Нападавшим оказался психически неуравновешенный бразилец. 

В понедельник Болсонару опубликовал в Твиттере фотографию со своей больничной койки в Орландо, где поблагодарил своих сторонников за их «молитвы и пожелания скорейшего выздоровления».

Опубликовано: Тарас Медведев







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