Госдеп заявил о стремлении США активизировать динамику боевых действий в Украине

Представитель госдепа заявил о стремлении США активизировать динамику боевых действий в Украине.

Вашингтон путем предоставления военной помощи Киеву стремиться активизировать динамику боевых действий в Украине, заявил представитель Государственного департамента США Нед Прайс.

"Под более интенсивной динамикой мы пониманием освобождение суверенных украинских территорий, на которых находятся тысячи российских военнослужащих и бронетехника, регулярно обстреливаются города и гражданская инфраструктура", - заявил Прайс.

Ранее в Администрации США заявили о том, что продолжат оказывать Украине военную помощь. На эти нужды в американском бюджете выделено 43 миллиарда долларов в 2023 году.