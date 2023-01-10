Bloomberg: Россия вынуждена продавать нефть ниже установленного Евросоюзом потолка

Основной вид сырой нефти, экспортируемой из России, продается более чем в два раза дешевле на международных рынках, сообщает Bloomberg.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на данные медиацентра "Аргус", баррель нефти Urals в порту Приморск (Калининградская область) был продан за 37,80 доллара, а цена нефти Brent, выступающей в качестве глобального индекса, на том же уровне составила 78,57 долларов. Потолок цены на российскую нефть, установленный в декабре группой G7, составляет 60 долларов.

По данным Bloomberg, основным фактором снижения стало введение Евросоюзом эмбарго на транспортировку российской нефти по морю.

В результате танкерам приходится преодолевать большие расстояния, что увеличивает транспортные расходы и вынуждает россиян снижать цены, чтобы конкурировать с ближневосточной нефтью.

В то же время другой экспортный сорт российской нефти, ESPO, продается чуть выше предельной цены. По данным Bloomberg, это связано с более короткими транспортными маршрутами. Однако на долю ESPO приходится относительно небольшой процент экспорта российского сырья.