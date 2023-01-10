Патрушев: конфликт на Украине — это противостояние России и НАТО, он создан искусственно в Вашингтоне

Такое мнение секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев озвучил в своем интервью журналистам российского еженедельника «Аргументы и факты».

По словам Патрушева, история с Украиной для того и затевалась администрацией США, чтобы на практике отработать технологии размежевания и стравливания единого народа. Как отметил секретарь российского Совбеза, миллионам людей не позволяют общаться на родном для них русском языке, вынуждают отказаться от своих истоков. Западные страны в угоду своих амбиций стремятся фактически уничтожить народ Украины, заставляя активное поколение погибать на поле боя и доводя остальных украинских граждан до нищеты.

Патрушев подчеркнул, что конфликт на Украине — это не столкновение между Россией и Украиной, это реальное военное противостояние Североатлантического альянса (прежде всего в лице США и Англии) с Россией. Опасаясь прямого столкновения, инструкторы НАТО отправляют на верную смерть украинских солдат и офицеров. С помощью специальной военной операции Москва освобождает от оккупации российские регионы и намерена прекратить кровавый эксперимент Запада по уничтожению братского украинского народа.