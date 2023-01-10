Легендарный фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию и находится под ИВЛ

Вчера спортсмен почувствовал сильные боли в груди, у него диагностировали бронхопневмонию. Звезда спорта сейчас в очень тяжелом состоянии.

Роман Костомаров экстренно госпитализирован. Фигурист находится в отделении реанимации, он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает СтарХит.

Журналисты издания связались с родными звездного пациента. Отец Романа подтвердил неприятные новости, он также рассказал, что сына переводят в больницу в Коммунарке.

Поклонники очень переживают за любимого фигуриста, которое медиками оценивается как крайне тяжелое. «Выздоровления, сил. Все будет хорошо»; «Скорейшего выздоровления», — поддерживают спортсмена пользователи Сети.

Ситуацию прокомментировала также экс-партнерша фигуриста Татьяна Навка. «Роман попал в реанимацию, однако никакой информации об этом пока нет, о его состоянии ничего неизвестно», — призналась она ранее.

Всего несколько дней назад Роман Костомаров был в хорошей форме и даже выступал в Подмосковье. Общественность считает, что спортсмена могли подвести погодные условия. В тот день был 25-градусный мороз, а фигурист вышел на лед лишь в одном свитере и брюках.