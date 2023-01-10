МО РФ: войска России сбили три украинских самолёта Су-25 в ДНР за сутки

В Министерстве обороны России сообщили о перехвате трёх истребителей ВСУ в Донецкой Народной республике.

Спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков уведомляет, что за день ведения специальной военной операции российские войска уничтожили три украинских самолёта Су-25 в ДНР. По данным Конашенкова, также системы противовоздушной обороны перехватили десять дронов ВСУ.

Также Игорь Конашенков подчеркнул, что за сутки активных боёв российские военные поразили две американские гаубицы М-777 и четыре польских гаубичных пушки Krab.