Генерал Лапин возглавил штаб сухопутных войск РФ после критики Кадырова

Российский генерал Александр Лапин стал лидером Главного штаба сухопутных войск армии России.

Вечером вторника стало известно, что Владимир Путин ратифицировал президентский указ о назначении российского генерал-лейтенанта Александра Лапина на должность командующего Главным штабом сухопутных сил армии России невзирая на массированную критику, которой ранее военный подвергся от главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Примечательно, что новость о назначении Лапина на новую командующую должность фигурирует на сайте Ura.ru, однако не подтверждена в Минобороны РФ.