Генерал Лапин возглавил штаб сухопутных войск РФ после критики Кадырова
2023-01-10 17:44
Российский генерал Александр Лапин стал лидером Главного штаба сухопутных войск армии России.
Вечером вторника стало известно, что Владимир Путин ратифицировал президентский указ о назначении российского генерал-лейтенанта Александра Лапина на должность командующего Главным штабом сухопутных сил армии России невзирая на массированную критику, которой ранее военный подвергся от главы Чечни Рамзана Кадырова и основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
Примечательно, что новость о назначении Лапина на новую командующую должность фигурирует на сайте Ura.ru, однако не подтверждена в Минобороны РФ.
Опубликовано: Ткачёв Андрей