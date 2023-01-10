МИД Турции поддерживал план Зеленского по урегулированию в Украине

Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу утверждает, что Анкара поддерживает план Владимира Зеленского по прекращению боевых действий между Украиной и Россией.

10 января турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу публично заявил, что правительство Турции поддерживает план Владимира Зеленского, направленный на мирное урегулирование российско-украинского военного кризиса. По данным Чавушоглу, план Зеленского состоит из десяти пунктов, в некоторых из которых Анкара хотела бы поучаствовать.

Примечательно, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва не признаёт мирный план Киева, поскольку Владимир Зеленский не желает уступать России территории, ставшие её частью по итогам референдумов.