Соскин: Зеленский капитулирует без танков Abrams и ракет ATACMS

Украинский экономист Олег Соскин утверждает, что правительство Украины будет вынуждено признать военное поражение в случае, если не получит от США принципиально новое оружие.

Во вторник Олег Соскин опубликовал новое сообщение в соцсетях, где публично заявил, что слова Владимира Зеленского о намерениях армии Украины начать новое масштабное наступление в 2023 году не соответствуют действительности.

По данным Соскина, в случае, если Вашингтон не предоставит Киеву триста американских танков Abrams, дальнобойные ракеты ATACMS и десять зенитно-ракетных комплексов Patriot, то Украина будет вынуждена признать своё поражение.