Дорогой чугун: почему ваннам из этого материала отдавали предпочтение в советских хрущёвках

Пятиэтажные панельки изначально строились как временный недорогой вариант, и все материалы подбирали с учетом экономичности.

Сегодня квартиры в домах, построенных при Никите Хрущёве, считаются устаревшими, уступающими новостройкам по всем параметрам. Но для 1960-70-х годов они считались большим достижением.

Жившие в общежитиях и коммуналках советские граждане впервые получили отдельное пространство - с удобной ванной и кухней. Строились они быстро, и материалы применялись недорогие. Планировалось, что дома будут временными, а к 80-ым годам граждан опять переселят в отличные квартиры.

Но при этом в недорогие квартиры устанавливали дорогие чугунные ванны - вместо дешёвых стальных. Она под собственной тяжестью не двигалась по полу, обладала хорошей шумоизоляцией. Но этот долговечный сантехнический объект никак сочетается с идеей временного и дешевого жилья. Почему роскошь уделили только ванне?

Объяснение данному решению достаточно банально: в хрущевки ставили то, что имелось в избытке. СССР выпускал 23 процента мирового объема чугуна. Однако к 1960-м годам чугун уже был не так необходим промышленности. Но в условиях плановой экономики производство никто и не думал останавливать.

Доменные печи продолжали ставить новые рекорды по выпуску чугуна, но никак не снижали его выплавку. Из чугуна делали всё - от сковородок до урн. А потом в Госплане придумали использовать в строительстве новых домов чёрный металл. Изготовление ванн было стандартизированным и поставлено на поток.

Чугун не пластичен, варьировать его форму практически невозможно. Поэтому из него выпускали только простые емкости - ванны, тазы, урны.

Чугун нашёл применение внутри Советсткого Союза, его производство не прошло даром. Зато советские граждане получили в своих новых домах ванны хорошего качества.