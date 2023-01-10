Издание "РИА Новости" раскрыло подробности необычной танковой дуэли между российскими и украинскими военными.

Военкоры газеты "РИА Новости", ранее публиковавшие кадры уникальной танковой дуэли с участием трёх российских и двух украинских единиц техники, уведомляют, что в победе над танками ВСУ принимали участие добровольцы и мобилизованные из России.

По данным опрошенного добровольца с позывным "Дим Димыч", противник не ожидал, что российские войска пойдут в беспринципную лобовую атаку, однако именно фактор неожиданности привёл к положительному результату.

Известно, что в ходе вышеописанной танковой дуэли два российских танка отвлекали внимание украинских машин, в то время как третий танк армии России зашёл в тыл к ВСУ, нанеся вражеской технике огневое поражение.