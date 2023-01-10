Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области, ранив 2 человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал об обстреле приграничного города Шебекино со стороны армии Украины.

Вечером 10 явнаря Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что прямо в эти минуты вооружённые силы Украины ведут обстрел населённого пункта Шебекино в Белгородской области России, что привело к ранениям у мужчины и женщины, проживающих в городе.

По данным Гладкова, сейчас все оперативные службы выехали на место инцидента в Шебекино с целью уточнения актуальной информации о пострадавших.