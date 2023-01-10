RT: командиры подразделений ВСУ ушли из Соледара

RT сообщает, что командиры батальонов и рот ВСУ ушли из Соледара. Такая информация получена от собственных источников агентства, а также украинских военнопленных.

По этим данным, еще 7 января командиры подразделений ВСУ отошли из Соледара в Миньковку, которая находится в 20 км к западу.

Сообщается также, что абсолютное большинство украинских военнопленных под Соледаром модилизованы в других областях.

Ранее Минобороны Украины сообщило о мощном штурме Соледара российскими военными.