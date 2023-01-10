RT: командиры подразделений ВСУ ушли из Соледара
2023-01-10 21:56
RT сообщает, что командиры батальонов и рот ВСУ ушли из Соледара. Такая информация получена от собственных источников агентства, а также украинских военнопленных.
По этим данным, еще 7 января командиры подразделений ВСУ отошли из Соледара в Миньковку, которая находится в 20 км к западу.
Сообщается также, что абсолютное большинство украинских военнопленных под Соледаром модилизованы в других областях.
Ранее Минобороны Украины сообщило о мощном штурме Соледара российскими военными.
Опубликовано: Светлана Репина