CNN: в офисе Байдена обнаружены секретные разведданные об Украине, Иране, Великобритании
2023-01-10 23:19
CNN сообщает, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия им.Байдена обнаружены секретные материалы с разведданными об Украине, Иране, Великобритании.
Документы относятся к 2013-2016 годам. Подробностей о найденных материалах телекомпания не сообщает.
Ранее СМИ сообщали, что в данном центре в Вашингтоне доверенные лица Байдена нашли некие документы, которые передали в Национальный архив.
Это произошло перед промежуточными выборами, которые состоялись в Соединенных Штатах в ноябре.
Опубликовано: Светлана Репина
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Храмова Оксана
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