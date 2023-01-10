CNN: в офисе Байдена обнаружены секретные разведданные об Украине, Иране, Великобритании

APS
2023-01-10 23:19

CNN сообщает, что в Центре дипломатии и глобального взаимодействия им.Байдена обнаружены секретные материалы с разведданными об Украине, Иране, Великобритании.

Документы относятся к 2013-2016 годам. Подробностей о найденных материалах телекомпания не сообщает.

Ранее СМИ сообщали, что в данном центре в Вашингтоне доверенные лица Байдена нашли некие документы, которые передали в Национальный архив.

Это произошло перед промежуточными выборами, которые состоялись в Соединенных Штатах в ноябре. 

Опубликовано: Светлана Репина







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