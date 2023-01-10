Захарова заявила о непричастности властей Казахстана к акциям в Украине

Сотрудник МИД России Мария Захарова утверждает, что правительство Казахстана не имеет отношения к политическим акциям на территории украинского государства.

10 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что казахстанские власти непричастны к ряду политических акций антироссийской направленности, которые были проведены на территории Украины.

В частности, Захарова отметила, что установленная в городе Буча Киевской области "юрта несокрушимости" не связана с администрацией Астаны.

По словам Марии Захаровой, у Кремля нет оснований не доверять политическим представителям Казахстана, однако в Москве всё ещё ожидают официального комментария от властей данной страны.