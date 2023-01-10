Захарова заявила о непричастности властей Казахстана к акциям в Украине
Сотрудник МИД России Мария Захарова утверждает, что правительство Казахстана не имеет отношения к политическим акциям на территории украинского государства.
10 января официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что казахстанские власти непричастны к ряду политических акций антироссийской направленности, которые были проведены на территории Украины.
В частности, Захарова отметила, что установленная в городе Буча Киевской области "юрта несокрушимости" не связана с администрацией Астаны.
По словам Марии Захаровой, у Кремля нет оснований не доверять политическим представителям Казахстана, однако в Москве всё ещё ожидают официального комментария от властей данной страны.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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